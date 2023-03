Jackpot assuré pour l'OM avec ce buteur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Alexis Sanchez, l'OM a misé gros sur Vitinha. Le club marseillais a dépensé près de 32M€ au cours du dernier mercato hivernal pour recruter le joueur portugais, auteur d'une bonne première partie de saison au Sporting Braga. Mais certains au Portugal le voient exploser dans les prochains mois.

L'OM n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir un renfort offensif à Alexis Sanchez. Le club marseillais a dépensé près de 32M€ pour recruter Vitinha. Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, le buteur portugais est attendu de pied ferme dans la cité phocéenne. Mais force est de constater que Vitinha n'a pas eu l'occasion de se montrer.

«Ça peut conditionner beaucoup de choses» : L’OM sous pression pour sa star https://t.co/Q4anwuVSbX pic.twitter.com/7LDvUVbQEB — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

La gestion de Tudor interroge

Igor Tudor n'a plus titularisé Vitinha depuis le 5 février dernier. Certains supporters marseillais s'interrogent, légitimement, sur l'utilisation des 32M€ dans ce dossier. Mais au Portugal, on s'attend à ce que Vitinha prenne son envol dans les prochains mois. Son prix pourrait alors exploser comme l'explique Alexandre Ribeiro.

« Son potentiel peut l'amener encore plus haut »