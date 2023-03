L’OM lâche 32M€, il est dégoûté

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM n’a pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Un transfert qui peine à porter ses fruits au point que Jean-Charles de Bono regrette même que l’OM n’ait pas plutôt misé sur Falorin Balogun, probablement moins cher.

Bien décidé à recruter un nouvel avant-centre, l’OM n’a pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Mais alors que l’attaquant portugais peine à s’imposer, Jean-Charles de Bono estime qu’il aurait mieux valu miser sur Falorin Balogun.



Vitinha déçoit

« C’est vrai que Vitinha on ne l’a pas vu jouer et c’est déjà un gros souci pour nous. Puisque c’est le plus gros transfert du club 32 millions d’euros avec bonus. Si tu dois miser sur un jeune joueur, je pense que tu t’es bien renseigné auparavant sur ce que ce joueur là devrait t’apporter, quelque chose qui pourrait soulager l’OM. Mais dans un poste offensif ça ne me semble pas trop être le cas parce que déjà d’une on ne le fait pas jouer et de deux on ne fait pas récupérer Sanchez », lance le journaliste pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Au lieu de 32M€ sur Vitinha, tu posais 20M€ sur Balogun»