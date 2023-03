C’est décidé, l’OM a choisi sa prochaine cible sur le mercato

Thomas Bourseau

Folarin Balogun affole les défenses de Ligue 1 cette saison avec ses 16 buts sous les couleurs rémoises. De quoi donner des idées à l’OM pour son recrutement, mais un nouveau prêt avec Arsenal serait difficile à boucler en l’état. Explications.

« Ce qui m'a le plus surpris ? L'ambiance à Marseille ! C'était mon premier match ici et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était quelque chose le Vélodrome : il y avait plus de 60 000 spectateurs, un peu hostiles pour certains… ». Dans le cadre de la première journée de championnat de la saison, le Stade de Reims se déplaçait au Vélodrome pour se frotter à l’OM et Folarin Balogun n’en croyait pas ses yeux.

L’OM en pince pour Folarin Balogun

Buteur lors du match aller et très attendu pour le retour ce dimanche soir à Reims, le serial buteur des Rémois pourrait rajouter une unité à son compteur buts qui pointe à 16 cette saison en Ligue 1. Il est question d’un intérêt de l’OM pour le joueur prêté sans option d’achat par Arsenal au Stade de Reims jusqu’à la fin de la saison selon 90min .

Un contrat trop court à Arsenal pour le prêter à l’OM ?