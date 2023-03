Il l’annonce, le prochain buteur de l’OM est déjà trouvé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM peut voir l'avenir avec sérénité. En cas de départ d'Alexis Sanchez dans les prochains mois, le club marseillais pourrait promouvoir Vitinha, sa recrue la plus chère. Un choix naturel selon plusieurs observateurs, notamment l'artiste Franck Conte. Mais interrogé sur la situation du buteur portugais, Igor Tudor prône la patience.

Et si un nouveau buteur débarquait à l'OM lors du prochain mercato estival ? Ces dernières heures, des rumeurs évoquaient une possible arrivée de Marcus Thuram, après une visite de son père, Lilian, à Marseille. Selon RMC Sport, l'arrivée du buteur tricolore paraît impossible, mais cela a suffi à faire réagir Franck Conte. Selon l'artiste marseillais, l'OM ne doit pas recruter d'avant-centre l'été prochain. Selon lui, le club doit promouvoir Vitinha, recruté contre un chèque de 32M€ en janvier dernier.

Vitinha, le successeur d'Alexis Sanchez

« Si les rumeurs autour de Marcus Thuram sont vraies, cela montre que Pablo Longoria a été contaminé par le virus marseillais du grand attaquant. On dirait qu’il cherche des attaquants tout le temps. Il vient de recruter Vitinha pour 30 millions d’euros et quelques semaines plus tard, il se demande encore quels buteurs il va pouvoir recruter sur le marché. Si Alexis Sanchez venait à partir de Marseille, il faut donner sa chance à Vitinha. Il ne faut pas lui remettre un attaquant sur le dos. Je ne comprend pas l’intérêt d’acheter un attaquant aussi cher pour ne pas le faire jouer. C’est le plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Cela n’a pas de sens » a-t-il déclaré à Football Club Marseille.

Igor Tudor demande du temps