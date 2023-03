Transfert historique à l’OM, ils annoncent du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il connaisse des débuts contrastés après les espoirs suscités par son transfert à 32M€ cet hiver, Vitinha semble être un joueur fait pour l'OM si l'on en croit les analyses venues du Portugal. En effet, les journalistes lusitaniens semblent convaincus que l'ancien attaquant de Braga a fait le bon choix en signant à Marseille.

En quête d'un avant-centre afin de préparer l'avenir, l'OM n'a pas hésité à lâcher 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha qui débarque en provenance de Braga. Un somme qui fait de l'attaquant portugais le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen et qui a bien évidemment suscité de grandes attentes auprès de supporters déçus des premiers pas de Vitinha qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Il faut dire qu'il joue très peu puisqu'il n'a disputé que 88 minutes au total depuis son arrivée à l'OM. Mais vu du Portugal, la situation n'est pas inquiétante comme l'assure Fernando Urbano, reporter au quotidien sportif A Bola .

L’OM s’attaque a un coéquipier de Ronaldo, ça se complique déjà https://t.co/GMdWUO9OF4 pic.twitter.com/0zzoFaCxah — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«L’OM est un club pour lui»

« L’OM est un club pour lui, il aime beaucoup les supporters chauds. Vitinha a un profil agressif, c’est un joueur chaud ! Je n’ai pas de doute sur sa réussite. Il est différent des autres attaquants portugais : son jeu est très vertical, il a une grosse frappe, est capable de marquer avec deux ou trois occasions. Ici, on croyait qu’il allait jouer plus. Quand il va s’adapter, il sera performant. C’est une question de temps », confie -t-il dans les colonnes de La Provence . Un avis partagé par son confrère Antonio Soares.

«On verra le vrai Vitinha la saison prochaine»