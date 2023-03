Nouvelle révélation sur ce transfert à 5M€ de l’OM

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à l’OM, Amine Harit a retrouvé la Canebière pour cet exercice. En effet, le Marocain a de nouveau été cédé par Schalke 04. Un prêt assorti d’ailleurs d’une option d’achat fixée à 5M€. A noter que celle-ci devenait obligatoire une fois que le milieu offensif avait disputé 15 matchs avec l’OM. Gravement blessé au genou, Harit est toutefois apparu à 16 reprises avec le club phocéen. De quoi faire lui désormais un joueur de l’OM à part entière ? Si c’est ce qui avait été annoncé une fois les 15 matchs disputés par Amine Harit, voilà que cela ne serait pas totalement vrai. En effet, il existerait encore un critère à remplir…

Encore une condition à remplir pour l’OM

Si on pensait que c’était réglé pour Amine Harit à l’OM, selon les informations de la presse allemande, cela ne serait pas encore totalement le cas. En effet, à en croire WAZ , il existerait une autre condition pour que l’option du Marocain devienne obligatoire. Laquelle ? En plus que le milieu offensif dispute 15 matchs, l’OM doit également terminer la saison dans le top 10 de la Ligue 1. Le fait est que cela devrait être une formation pour les hommes d’Igor Tudor. Actuellement, Marseille occupe la 2ème place du championnat et il faudrait une véritable catastrophe pour que cela se produise.

Harit en pleine rééducation

Amine Harit devrait donc bel et bien rester à l’OM la saison prochaine. En attendant, le Marocain travaille actuellement de son côté pour se remettre d’une blessure au ligament croisé du genou. Ecarté des terrains depuis plusieurs semaines maintenant, Harit est en pleine rééducation et dernièrement, on a notamment pu voir des images de lui en train de courir à nouveau. Une bonne nouvelle donc pour le joueur de l’OM qu’on attend de revoir sur les terrains à l’avenir…