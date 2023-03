«Il aime bien Marseille», un profil XXL prêt à débarquer à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Influenceur marseillais, Pape 13003 a tenté de convaincre un joueur de rejoindre l'OM. Auteur d'une très bonne saison sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana aurait été sollicité pour rejoindre le club phocéen. Selon lui, le milieu de terrain serait tenté par un départ à l'OM, à condition que les dirigeants mettent la main à la poche dans ce dossier.

En août dernier, Seko Fofana prolongeait son contrat avec le RC Lens jusqu'en 2025, repoussant l'intérêt de nombreuses équipes françaises et étrangères. L'international ivoirien figurait notamment dans le viseur du PSG, mais aussi de l'OM.

L'OM annoncé sur les traces de Fofana l'été dernier

Selon certaines rumeurs, l'OM avait tenté de recruter Seko Fofana lors du dernier mercato estival, mais sans réussite. Pourtant, selon Pape 13003, influenceur marseillais, le milieu de terrain serait tenté par une arrivée à Marseille. Lors d'un entretien accordé au Phocéen, il a annoncé avoir eu des discussions avec Fofana.

« Je pense qu’il aime bien Marseille, après c’est au club de mettre les sous »