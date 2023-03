Mercato - PSG : Messi, un retour à Barcelone se dessine

Alexandre Higounet

Alors que les médias espagnols annoncent une probabilité de 60% pour sa signature au Barça, le retour de Lionel Messi pour une pige d’une saison au sein du club catalan apparaît aujourd’hui comme une perspective avancée. Le contexte est réuni pour que le deal se fasse, et certains événements récents le confirment. Explication.

En début de semaine, le journaliste espagnol Gerard Romero a lancé une bombe sur le réseau Twitch , affirmant en effet : « À ce jour, il y a 60% de chance que Messi retourne au Barça ». Si jusqu’à maintenant, le retour de Messi à Barcelone avait toujours été évoqué comme une hypothèse possible, sans qu’elle soit considérée comme véritablement envisageable, pour la première fois, elle devient l’option la plus probable selon les médias espagnols. Et à l’analyse, cela apparaît aujourd’hui plutôt logique. Explication.

Paris n’offrira pas de prolongation

Comme le10sport.com l’analyse depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contre le Bayern, la probabilité que le PSG concrétise désormais une offre de prolongation à Messi pour le convaincre de rester, lui qui est pour l’instant libre en juin avec une option pour un an supplémentaire à sa seule discrétion, apparaît très faible. Confronté à la nécessité de rebâtir un effectif, le PSG doit mettre un terme à la MMN (Messi-Mbappe-Neymar), qui coûte tellement cher qu’elle empêche de gros investissements à côté. Comme elle ne veut pas vendre Mbappe et que Neymar ne suscitera aucune offre et s’en tiendra donc à son contrat, la direction parisienne n’a pas d’autre option que de lâcher Messi.

Si Messi a accepté de pardonner à Laporta…

Or en parallèle, ce dernier, qui espère faire encore un an au plus haut niveau, a réchauffé sa relation avec le président du Barça, Joan Laporta, comme en témoigne une rencontre récente entre son père (et conseiller) et le boss du club blaugrana. Comme il sait que le Barça n’aura pas les moyens de s’aligner sur son contrat à Paris, si Messi a accepté d’ouvrir la porte à Laporta, c’est qu’il a intégré le fait qu’il devra faire un effort financier pour faire une dernière saison à Barcelone. Avant d’empocher un pactole dans une destination exotique. Pour toutes ces raisons, l’option Barcelone apparaît bien la plus probable aujourd’hui pour Messi.