Le PSG mise sur une star, son entourage fait monter les enchères

Thomas Bourseau

De retour dans le dossier Benjamin Pavard, le PSG devrait lui faire une promesse pour parvenir à le recruter. Outre la garantie sportive évoquée par la presse espagnole, le Paris Saint-Germain se frotterait au gratin européen pour Pavard.

Bien que son statut en équipe de France semble avoir changé durant la dernière Coupe du monde, Benjamin Pavard a été un incontournable des Bleus depuis le Mondial de 2018 et pourrait bien le rester encore un moment si le sélectionneur Didier Deschamps continuait de lui faire confiance à l’avenir. Pour ce qui est de son destin en club, Benjamin Pavard mettrait la pression sur le Bayern Munich.

Retour de flamme pour le PSG dans le dossier Pavard, le champion du monde tranche

Contractuellement lié au club bavarois jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard refuserait d’apposer sa signature sur un nouveau bail s’il n’avait pas la garantie d’être utilisé en tant que défenseur central. Et cela vaudrait pour le Bayern Munich et le PSG puisque AS confirme l’intérêt des dirigeants parisiens pour le champion du monde ou encore pour tout club intéressé par le profil de Pavard. Et ils seraient légion.

PSG : «C'est le meilleur joueur du monde», il zappe Mbappé et Messi https://t.co/VG472e5ARR pic.twitter.com/Ewn6VU9jm9 — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Une bataille royale déjà programmée pour Pavard ?