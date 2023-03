Le PSG interpellé, il lâche une grande annonce pour son retour

Thibault Morlain

Ancien joueur du PSG, Maxwell avait par la suite intégrer l’organigramme du club de la capitale en tant que coordinateur sportif. Aujourd’hui, cette mission est terminée pour le Brésilien, qui garde toutefois un lien très fort avec le PSG. De quoi envisager un possible retour de Maxwell du côté de Paris ? Le principal intéressé s’est prononcé sur le sujet.

Aux prémices du projet QSI, le PSG est notamment parti chercher Maxwell au FC Barcelone. Un choix payant puisque le Brésilien a été un exemple sur le terrain avec le club de la capitale. Excellent en tant que joueur, Maxwell a ensuite continué au PSG une fois à la retraite. En effet, l’ex-défenseur a par la suite intégrer l’organigramme, occupant le rôle de coordinateur sportif.

« Le président sait mon appréciation pour lui »

Désormais, le PSG et Maxwell ne travaillent plus ensemble. Néanmoins, la flamme pourrait bien se raviver à l’avenir. A l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ , le Brésilien s’est prononcé sur un possible retour au PSG. A ce propos, Maxwell a alors lancé : « Revenir au PSG ? Moi, je suis toujours au Paris Saint-Germain. D’une manière ou d’une autre. Le président sait mon appréciation pour lui et mon sentiment pour le club ».

« Je suis toujours proche des gens du club »