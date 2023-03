Moins de 150M€ pour oublier Neymar, une incroyable occasion pour le PSG

Axel Cornic

L’avenir de Neymar est des plus flous et de plus en plus de monde parle d’un possible départ du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. La récente blessure à la cheville qui a couté au Brésilien la fin de la saison, semble être celle de trop pour les dirigeants parisiens, qui auraient déjà un objectif pour pallier son départ.

Les jours de la MNM sont comptés. Si après sa prolongation record de mai dernier Kylian Mbappé est annoncé intouchable, ses deux compères de l’attaque pourraient bien se voir montrer la porte de sortie. Lionel Messi est en effet en fin de contrat, mais c’est surtout Neymar qui pourrait être remercié.

Le PSG lâche une annonce pour cet énorme projet https://t.co/Qil9ReKe3k pic.twitter.com/YIVi63jFxM — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Neymar au PSG, c’est fini

Car sa nouvelle blessure et son absence au moment plus important de la saison ont provoqué une sorte de déclic chez les dirigeants du PSG, qui auraient annoncé une nouvelle révolution pour le mercato estival. Avec la menace du fair-play financier, le départ d’un salaire astronomique de plus de 30M€ net par serait d’ailleurs un énorme bol d’air frais pour le club de la capitale, qui a déjà une idée en tête pour oublier Neymar.

Leão a une clause de 150M€, mais...