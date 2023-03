Le PSG veut l’offrir à Mbappé, un transfert est possible

Axel Cornic

La fin de la MNM est annoncée après l’énième échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Kylian Mbappé reste un pilier essentiel du projet QSI, mais les doutes persistent sur les avenirs de Neymar et de Lionel Messi, avec ce dernier qui est d’ailleurs en fin de contrat. En Italie, on annonce déjà son possible remplaçant avec Rafael Leão de l’AC Milan.

Révélation en Ligue 1 avec le LOSC lors de la saison 2018/19, Rafael Leão en a fait du chemin depuis. Champion d’Italie avec l’AC Milan, il est devenu l’un des attaquants les plus suivis d’Europe et du côté du PSG on ne semble pas l’avoir oublié, puisqu’il pourrait bien être l’un des grands objectifs du mercato estival.

Recalé par le PSG, il cherche une solution https://t.co/EjJqRGrA3R pic.twitter.com/pM4mqMx8kC — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Leão, le nouveau compère de Mbappé en attaque ?

Il Corriere dello Sport assure que Leão pourrait former la nouvelle attaque du PSG la saison prochaine aux côtés de Kylian Mbappé, en attendant de voir ce qui se passera avec Lionel Messi et Neymar. Son contrat avec l’AC Milan se termine en effet en juin 2024 et pour le moment, une prolongation semble assez improbable.

Sans prolongation, Milan va le vendre cet été

D’après les informations du quotidien italien, sans nouveau contrat Rafael Leão sera mis sur la liste des transferts en vue du prochain mercato estival. Les Milanais ne souhaitent pas le perdre en juin 2024 et un transfert pourrait donc être la solution parfaite. Attention toutefois, puisque sa clause de départ est fixée à près de 150M€...