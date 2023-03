Le prochain transfert du PSG va être fatal en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Son avenir reste incertain, surtout avec la signature de Milan Skriniar qui devrait débarquer lors du prochain mercato. Néanmoins, la blessure de Presnel Kimpembe pourrait bien tout relancer.

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir gérer plusieurs cas épineux au sein de son effectif. Et pas n'importe lesquels. En effet, l'avenir de Sergio Ramos est notamment au cœur des discussions puisque son contrat s'achève en juin prochain et que les discussions semblent au point mort. S'il réalise une belle saison, après un premier exercice miné par les blessures, l'Espagnol n'est pas pour autant assuré de poursuivre l'aventure au PSG.

L'arrivée de Skriniar bloque la prolongation de Ramos

Et pour cause, selon les informations de AS , l'arrivée de Milan Skriniar, qui débarquera au PSG cet été à l'issue de son contrat avec l'Inter Milan, jette forcément un froid sur l'avenir de Sergio Ramos. Et pour cause, avec Danilo Pereira qui s'impose comme un cadre, et Marquinhos qui devrait prolonger son contrat au PSG, Milan Skriniar apportera une solution supplémentaire qui pourrait bien éloigner l'ancien capitaine du Real Madrid alors que son contrat s'achève en juin prochain.

La blessure de Kimpembe relance tout