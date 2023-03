Messi, Benzema… Toutes les infos mercato du 15 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : L'Inter Miami ne lâche rien pour Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. La tendance d'une prolongation semble se dessiner pour l'attaquant argentin, mais méfiance, puisque Messi est également très courtisé sur le marché des transferts. D'ailleurs, selon Sport Mediaset , l'Inter Miami est toujours autant déterminé à le recruter libre en fin de saison, d'autant que la franchise appartenant à David Beckham courtise l'attaquant argentin du PSG depuis 2021.



Benzema va prolonger au Real Madrid

Alors que son contrat actuel avec le Real Madrid prendra fin à l'issue de la saison, Karim Benzema n'a pas de souci à se faire pour autant. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le buteur français de 35 ans est tombé d'accord il y a quelques jours avec son président, Florentino Pérez, pour la signature d'un nouveau bail jusqu'en 2024. Benzema va donc logiquement continuer l'aventure au Real Madrid.



Le PSG envisage de prolonger Ramos

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat en juin prochain au PSG, mais contrairement à l'attaquant argentin, rien n'a encore été proposé à l'ancien défenseur emblématique du Real Madrid. Selon les révélations du journaliste de la Cadena Ser , Andres Onrubia, le président Nasser Al-Khelaïfi serait très satisfait des performances récentes de Ramos et envisage désormais de lui proposer un nouveau contrat au PSG. Le club estime qu'il serait motivé à l'idée de continuer l'aventure parisienne une saison de plus.



