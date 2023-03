Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour cette star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Sergio Ramos sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, le PSG va devoir se pencher rapidement sur sa situation contractuelle. Très bon contre le Bayern Munich, le défenseur espagnol voudrait rester. Nasser Al-Khelaïfi a été séduit par ses performances et a conscience que Ramos souhaite poursuivre avec Paris.

La semaine dernière, le PSG a dit adieu à son aventure européenne. Après sa défaite 1-0 au Parc des Princes, le club de la capitale s’est de nouveau incliné (2-0) sur la pelouse du Bayern Munich. Une élimination difficile à digérer pour le PSG qui, une fois de plus, échoue au stade des huitièmes de finale.

Sergio Ramos a convaincu le PSG

Malgré tout, il y a quelques motifs de satisfaction. Sergio Ramos, absent des débats l’an dernier, est de retour à un très bon niveau. Le défenseur central espagnol sera en fin de contrat à l’issue de la saison et comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG souhaite poursuivre l’aventure avec lui.

PSG : En Espagne, une énorme annonce est lâchée sur Messi https://t.co/ihmTmDF4K2 pic.twitter.com/zKmWc3cZCZ — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Il veut rester encore un an

D’après les informations d’Andres Onrubia, Nasser Al-Khelaïfi serait satisfait de la performance de Sergio Ramos face au Bayern Munich. Au PSG, on a conscience que l’ancien joueur du Real Madrid est prêt à rester un an de plus. Il ne manque plus qu’à trouver un accord !