Quand l’OM lance un défi au PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Marco Asensio douterait pour son avenir entre rester au Real Madrid et se lancer un nouveau challenge ailleurs. Bientôt agent libre si sa situation demeurait identique d’ici la fin de la saison, Asensio ferait tourner les têtes du PSG et de l’OM.

Le PSG a raté son mercato hivernal. Alors que le club de la capitale semblait vouloir recruter un défenseur central et un élément offensif, les Parisiens se sont à la fois plantés avec Milan Skriniar, Hakim Ziyech et… Marco Asensio ! El Chiringuito, Relevo et AS ont tous fait part en toute fin de mercato d’un intérêt du PSG pour l’attaquant espagnol contractuellement lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, en vain, puisque le joueur privilégiait une prolongation de son contrat.

Le PSG a une chance pour Asensio...

Cependant, 90min dévoile que Marco Asensio écouterait désormais les offres qu’il allait recevoir d’ici la fin de la saison afin d’étudier les propositions et de les comparer à celle du Real Madrid pour sa prolongation de contrat. Et si les garanties réclamées n’étaient pas en adéquation avec l’offre du Real Madrid, Asensio irait alors voir ailleurs… au PSG ?

Coup dur à l'OM, Deschamps prend une décision radicale https://t.co/hnuqtjKd1F pic.twitter.com/rLtCRiNTph — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

...l’OM passe une tête dans la course