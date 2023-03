Mercato : Le PSG en rêve, il se fait recaler de partout

La rédaction

À la recherche de. renforts offensifs, le Paris Saint-Germain aurait déjà en tête le nom d'un joueur qui pourrait accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque la saison prochaine. La piste menant à Marcus Thuram serait explorée et voilà que la route se dégagerait un peu plus puisque les concurrents annoncés se retireraient.

Depuis l’été dernier, Kylian Mbappé fait le forcing pour que le PSG recrute, notamment en attaque. Du fait de son manque d’expérience et de ses performances en dents de scie à Paris, Hugo Ekitike ne fait pas l’unanimité. C’est pour cela que le club de la capitale pourrait miser sur le recrutement gratuit de Marcus Thuram l’été prochain.

Thuram dit « au revoir » à deux gros clubs

Pour s’offrir l’actuel attaquant de Gladbach, le PSG devait faire face à la concurrence de Chelsea et du Bayern Munich selon certains médias et journalistes. Information que ne partage pas le journaliste de Sky, Florian Plettenberg qui affirme que si Thuram veut bel et bien quitter Gladbach en tant qu’agent libre cet été, ce ne sera ni pour rester en Allemagne, ni pour rejoindre les Blues . Ni le joueur, ni les clubs ne sont intéressés.

Qui pour concurrencer le PSG ?