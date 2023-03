L’OM veut son Mbappé, un buteur ouvre la porte

La rédaction

Auteur de dix buts sous le maillot de Montpellier cette saison, Elye Wahi pourrait ne pas rester bien longtemps dans l'Hérault. Agé de 20 ans, l'attaquant voit plus haut, mais ne compte pas brûler les étapes. Interrogé sur son avenir, le buteur a annoncé qu'il pourrait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Cela tombe bien puisque l'OM se serait renseigné sur sa situation.

L'OM a mis la main sur son buteur de demain. Lors du dernier mercato hivernal, le club marseillais s'attachait les services de Vitinha pour 32M€. Agé de 23 ans, l'attaquant portugais pourrait faire les beaux jours de l'OM dans les prochaines années. Mais ces derniers temps, les dirigeants phocéens se seraient renseignés sur la situation d'un autre buteur.

L'OM se serait renseigné sur Wahi

Comme annoncé par L'Equipe il y a quelques jours, l'OM aurait sondé l'entourage d'Elye Wahi, auteur de dix buts sous le maillot de Montpellier. Agé de 20 ans, le jeune buteur ne serait pas fermé à un départ en fin de saison. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Hérault , Wahi en a dit plus sur son avenir et annoncé qu'il pourrait rester en Ligure 1.

Wahi pourrait rester en Ligue 1