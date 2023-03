L’OM veut son Mbappé, la décision va tomber

Hugo Chirossel

Auteur de son 16e but de la saison ce dimanche sur la pelouse de l’AS Monaco, Folarin Balogun ne cesse d’impressionner depuis son arrivée au Stade de Reims. Prêté par Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025, il serait notamment dans le viseur de l’OM. Toutefois, les Gunners ne sauraient pas encore ce qu’ils comptent faire avec leur attaquant et devraient trancher cet été.

Étincelant cette saison avec le Stade de Reims, Folarin Balogun est entré dans l’histoire de la Ligue 1 ce dimanche, lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1). À 21 ans et 252 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer au moins 16 buts lors de sa première saison dans le championnat de France depuis Mohammed Salem en 1960-1961.

L’OM suit Balogun

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, Folarin Balogun pourrait être une des attractions du prochain marché des transferts. Comme l’indique Ben Jacobs, l’OM serait venu aux renseignements pour l’attaquant du Stade de Reims, tout comme Leeds, l’AC Milan et le Borussia Mönchengladbach.

Arsenal n’a pas encore tranché pour son avenir