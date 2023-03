Il est fan de Mbappé, l’OM prépare un transfert à 20M€

Arnaud De Kanel

Révélation du début de saison en Ligue 1, Folarin Balogun affole le marché des transferts. Le jeune prodige anglais, qui a un certain Kylian Mbappé comme exemple, brille du côté du Stade de Reims et sa situation interpelle plusieurs clubs dont l'OM. Et un chèque de 20M€ pourrait convaincre Arsenal de le laisser partir.

Avec 15 réalisations en 25 matchs de Ligue 1, Folarin Balogun est le cinquième meilleur buteur du championnat de France, classement dominé par Jonathan David après son triplé face à l'OL vendredi soir. L'attaquant prêté par Arsenal est l'homme fort du Stade de Reims de Will Still, bonne surprise du championnat cette saison. Il devrait retourner à Arsenal en fin de saison, mais il ambitionne de devenir titulaire, un statut que les Gunners ne pourraient pas lui offrir. Alors, cet admirateur de Kylian Mbappé pourrait quitter Londres cet été. Son prix aurait même été fixé et plusieurs club dont l'OM seraient sur ses rangs.

Mbappé, le modèle de Balogun

« J’aime beaucoup regarder Mbappé. Je pense que les choses qu’il a réalisé dans sa carrière, à un si jeune âge, sont juste exceptionnelles. Il a grandi à Paris et il est un leader à la fois au PSG et surtout en équipe de France. J’admire la trajectoire de sa carrière. J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour lui », confiait Folarin Balogun dans un entretien accordé à Onze Mondial . Le jeune anglais s'inspire si bien de Kylian Mbappé que plusieurs clubs souhaiteraient l'attirer.

L'OM et l'AC Milan sur Balogun ?

A en croire les informations divulguées par La Gazzetta dello Sport , Folarin Balogun serait sur les tablettes de l'OM ainsi que de l'AC Milan. Le club milanais l'aurait même observé à plusieurs reprises ces dernières semaines. De son côté, Arsenal n'entend pas le lâcher à n'importe quel prix.

Arsenal fixe un prix