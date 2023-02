L’OM se lance dans un transfert «impossible»

Arnaud De Kanel

En cassant sa tirelire pour s'attacher les services de Vitinha, l'OM tient peut-être son 'grantakan'. Malgré tout, Pablo Longoria veut encore densifier le secteur offensif de l'équipe d'Igor Tudor et il en pincerait pour le Folarin Balogun. E grande forme avec le Stade de Reims, l'attaquant anglais a vu sa valeur augmenter et le dossier est «impossible» pour Jean-Charles de Bono.

L'OM est déjà tourné vers la fenêtre de transfert estivale. Après avoir mis la main sur le Portugais Vitinha, Pablo Longoria cherche visiblement un autre numéro 9 et il aurait des vues sur Folarin Balogun selon le Daily Mail . Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé et Jonathan David, le jeune anglais montre de belles choses avec le Stade de Reims. Malheureusement pour le club champenois, il retournera à Arsenal en fin de saison. Mikel Arteta a récemment confirmer qu'un point sera fait à son retour pour statuer sur son avenir qui pourrait s'écrire loin de l'OM d'après Jean-Charles de Bono. Consultant pour Football Club de Marseille , il ne croit pas à une arrivée de Folarin Balogun dans la cité phocéenne.

«Aujourd’hui, je pense que c’est impossible»

« Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ça veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention. J’aurais bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus, je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM. Ça dépendra aussi d’Arsenal. Je pense que l’OM a une autre image vis-à-vis des joueurs... L’OM a été critiqué pendant des années, par rapport à son image, ses résultats, ses problèmes externes au club. Aujourd’hui l’OM donne une image totalement différente », a-t-il estimé.

«S’ils veulent passer un cap, il faut qu’ils passent par l’OM»