L'OM réalise un «rêve inatteignable» sur le mercato

Thibault Morlain

En janvier 2022, l'OM officialisait le transfert de Samuel Gigot. Ayant fini la saison en prêt au Spartak Moscou, le défenseur central n'a rejoint la Canebière que lors du dernier mercato estival. Le début d'un nouveau challenge pour le Français de 29 ans, lui qui retrouve ses terres en tant que natif d'Avignon. Et pour Gigot, c'est un rêve qui devient réalité.

Du côté de l'OM, il y a eu du changement en défense centrale durant l'intersaison. Tandis que William Saliba est retourné à Arsenal, Chancel Mbemba, Eric Bailly et Samuel Gigot ont eux posé leurs valises sur la Canebière. Natif d'Avignon, le dernier cité retrouve donc le Sud de la France pour son plus grand bonheur. Gigot rêvait de jouer à l'OM et s'il avait du mal à l'envisager, voilà que c'est aujourd'hui la réalité.

« Il a toujours été un supporter de l'OM »

Ayant côtoyé Samuel Gigot, Mamadou Niang raconte le rêve du désormais joueur de l'OM d'évoluer pour le club phocéen. Pour les médias de la Ligue 1, l'ancien Marseillais a ainsi expliqué : « Je suis content qu’il devienne l’un des chouchous des supporters. C’est un gars de la région, il a toujours été supporter de l’OM. A l’époque où on était ensemble à Arles-Avignon, son rêve, c’était de jouer un jour à l’Olympique de Marseille. Il pensait qu’il était inatteignable mais il a finalement réussi à le réaliser en faisant ce qu’il fallait dans ses clubs précédents ».

« Il le mérite »