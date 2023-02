Le PSG victime d’un transfert historique pour Messi, c’est possible

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. La direction du club de la capitale a amorcé depuis un moment les négociations pour essayer de le prolonger, mais l’Inter Miami prend également position dans ce dossier, et Phil Neville imagine déjà une arrivée en fanfare de Messi dans son équipe.

Comme le10sport.com vous l’a révélé dès le mois d’octobre 2022, le PSG envisage de prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en juin prochain. Luis Campos, le conseiller sportif du club francilien, multiplie les contacts avec l’entourage de l’attaquant argentin depuis de nombreuses semaines à cet effet, mais rien n’est encore bouclé. Et pour cause, Messi dispose de nombreuses pistes à l’étranger, notamment en MLS…

«Ça n’ira pas» : Le PSG accélère pour Messi, il lâche un avertissement https://t.co/IQDpqW1raW pic.twitter.com/bw9amXJqic — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

« La plus grosse recrue de l’histoire en Amérique »

Phil Neville, entraîneur de la franchise de l’Inter Miami, a évoqué la piste Messi pour The Athletic. Et il ne dissimule pas son rêve de voir débarquer le numéro 30 du PSG dans ses rangs l’été prochain : « Je pense que cela va au-delà de l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain », indique Neville, qui estime qu’un recrutement de Lionel Messi changerait complètement le visage de la MLS pour l’avenir.

« Les choses seront différentes »