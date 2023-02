Messi quitte le PSG, une opération historique réclamée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG aurait de grandes chances de perdre Lionel Messi à la fin de la saison. Selon les dernières rumeurs, le joueur argentin se dirige vers un départ, notamment à l'Inter Miami. Entraîneur de la franchise américaine, Phil Neville a réagi à la possible arrivée du champion du monde 2022. Selon lui, sa venue pourrait faire entrer la MLS dans une nouvelle ère.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Lionel Messi et cherche à prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Mais selon les dernières tendances, l'international argentin hésiterait à étirer son bail. Le joueur de 35 ans penserait, de plus en plus, à un départ, notamment à l'Inter Miami. Sa famille l'encouragerait à traverser l'Atlantique et à s'installer en Floride.

PSG : La presse s’emballe pour son transfert, Messi a décidé https://t.co/29EuTa2A9k pic.twitter.com/oWbkMAr2w0 — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Messi serait la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain »

Entraîneur de l'Inter Miami, Phil Neville s'est prononcé pour The Athletic sur une possible arrivée de Messi. Selon lui, sa venue pourrait avoir un écho plus important que celle de David Beckham ou de Pelé. « Je pense que cela va au-delà de l'Inter Miami. Je pense que ce serait une très grande chose pour la MLS. Il serait probablement la plus grosse recrue de l'histoire du sport américain » a déclaré le technicien.

Messi à l'origine d'une révolution ?

A en croire le coach, Messi pourrait bien faire entrer la MLS dans une nouvelle dimension. « La vie va changer. Les choses seront différentes. Les arbres pourraient devoir être plus grands (autour du terrain d'entraînement). La sécurité devra peut-être être renforcée. Le chemin que les joueurs empruntent aujourd'hui pour se rendre dans ce stade devrait être différent. Le trajet peut être différent. Les hôtels dans lesquels nous séjournons devront peut-être être différents. Mais c'est peut-être ce à quoi nous aspirons de toute façon. C'est excitant, mais je pense que ce serait un grand défi » a-t-il confié.

