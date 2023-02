Mercato - PSG : Mbappé snobé pour un coup à 120M€ ?

Axel Cornic

Même s’il a signé un contrat record en mai dernier au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé voit son avenir animer une nouvelle fois les débats. Il faut dire que les médias espagnols n’ont pas abandonné l’espoir de le voir enfin rejoindre le Real Madrid... qui de son côté semble pourtant avoir d’autres plans en tête.

L’été dernier, de l’autre côté des Alpes on assurait qu’en refusant une fois le Real Madrid, on voyait définitivement se fermer les portes de l’un des plus grands clubs au monde. Pourtant, les Merengue ne semblent pas du tout avoir tiré une croix de Kylian Mbappé, qui a signé un contrat en or avec le PSG.

Le Real Madrid pourrait lâcher Mbappé...

Encore récemment, la presse espagnole assurait que l’échec annoncé du PSG en Ligue des Champions aurait réveillé les envies de départ de Kylian Mbappé, déjà échaudé par les polémiques de l’automne dernier. Pourtant, à Paris on semble plus enclins à sacrifier Lionel Messi ou Neymar, plutôt que le prodige français.

Et tout miser sur Dusan Vlahovic