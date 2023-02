Mbappé lâche un avertissement au PSG, le constat est inquiétant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à un coup franc de Lionel Messi dans les ultimes secondes du temps additionnel, le PSG a évité le pire face au LOSC (4-3) dimanche, le club de la capitale ayant également pu compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. A l’issue du match, le Bondynois a alerté ses coéquipiers sur la nouvelle prestation inquiétante du jour, une sortie qui n’a pas échappé à Jérôme Alonzo.

Ce dimanche, le PSG s’est fait très peur sur sa pelouse, pas loin de connaître sa quatrième défaite de suite contre le LOSC malgré ses deux buts d’avance après 17 minutes de jeu. Kylian Mbappé (87’) et Lionel Messi (90+5’) ont finalement permis à Christophe Galtier de sortir la tête de l’eau après une fin de match renversante (4-3). Mais dans les rangs parisiens, personne ne fait abstraction de cette nouvelle prestation décevante, Kylian Mbappé le premier.

«On fait beaucoup d'erreurs », reconnaissait Mbappé

« On s'en sort. Le match n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs et contre une équipe qui joue, ça se paye cash , analysait Kylian Mbappé au micro de Prime Video. Mais on a montré que même quand on n'est pas bien, on est capables de s'en sortir car on a une équipe différente . » Une sortie qui n’a évidemment pas échappé à Jérôme Alonzo, présent au Parc des Princes dimanche pour commenter le match.

«Plutôt agressif» : L’improbable annonce qui vise Neymar https://t.co/WShgQLX5Vo pic.twitter.com/QJA2wcScVN — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Avant de dire c’est cool il a commencé par dire que ce n’était pas suffisant »

L’ancien gardien du PSG retient la mise en garde de Kylian Mbappé, bien conscient de n’être pas passé loin de la catastrophe : « Avant de dire c’est cool il a commencé par dire que ce n’était pas suffisant , souligne le consultant, dans des propos accordés au Parisien. Aujourd’hui, le minimum sur le plan football, vous ne l’avez pas sauf par l’exception du talent individuel de trois mecs. C’est ça la vérité. »

« Certes Mbappé repousse à chaque fois les limites, mais jusqu’à quand et jusqu’où ? »