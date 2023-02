Nouvelle accusation contre Neymar, un témoignage accablant tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur de la polémique ces derniers jours pour sa participation à deux tournois de poker au lendemain de la défaite du PSG en Ligue des champions, Neymar est également pointé du doigt pour sa pratique des jeux vidéo à des heures parfois tardives, de quoi accentuer les critiques sur l’hygiène de vie du Brésilien.

Grand fan de poker, Neymar a fait parler de lui ces derniers jours en participant à deux tournois de poker au lendemain du huitième de finale aller de Ligue des champions perdu contre le Bayern Munich. De quoi susciter de nombreuses critiques, dont celles du journaliste RMC Daniel Riolo : « Hier soir (mardi), Mbappé dit va falloir bien manger, bien dormir, le lendemain, il va jouer le 10 000 au Hyatt. Ce n’est pas possible. On est en plein délire. Il n’a plus de vie le gars. Pour se retrouver dans deux tournois le lendemain d’un match, là franchement, on est dans le foutage de gueule le plus intégral. »

« La veille du match, il était en pleine nuit en train de jouer à Counter-Strike »

Dans l’émission Estelle Midi , Daniel Riolo avait également balancé sur la passion de Neymar pour les jeux vidéo, ayant selon lui un impact sur ses prestations avec le PSG : « Si ses performances sont en baisse, c’est aussi dû à la façon dont il mène sa vie. La veille du match (contre le Bayern), il était en pleine nuit en train de jouer à Counter-Strike, le jeu de guerre. Ce qu’il fait pratiquement tout le temps. »

