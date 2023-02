Le PSG va droit dans le mur avec Neymar

Pierrick Levallet

Sorti sur civière contre le LOSC ce dimanche, Neymar souffre d'une nouvelle blessure qui pourrait le contraindre de faire l'impasse sur le match retour contre le Bayern Munich. Malgré son inquiétude, le PSG n'est plus vraiment surpris de voir le Brésilien se blesser à cette période de l'année, puisque ce n'est pas la première que cela arrive.

L’été dernier, Luis Campos voulait faire partir Neymar. Mais finalement, le Brésilien est resté au PSG et a même levé une option lui permettant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027. La star de 31 ans devrait donc rester encore quelques années dans la capitale. Cependant, Neymar est un habitué des blessures à la mi-saison. Sorti sur civière face au LOSC ce dimanche, le Brésilien est touché à la cheville et devrait manquer quelques semaines de compétition selon Le Parisien . Sa présence pour le match retour contre le Bayern Munich demeure très incertaine. Et ce n’est pas la première fois que Neymar manquera un tel rendez-vous.

86 matchs manqués pour blessure depuis son arrivée au PSG

Depuis son arrivée dans la capitale, pour un transfert record de 222M€ en 2017, Neymar a subi un total de 19 blessures. À cause de cela, le Brésilien a manqué un total de 86 rencontres avec la formation parisienne. Le Parisien a révélé que le PSG n’était plus étonné par ces blessures de Neymar une fois l’hiver installé. Et pour cause, la star de 31 ans souffre presque chaque saison de quelque chose à cette période de l’année. En février 2018, contre l’OM, Neymar était touché au pied. Le constat était sans appel : fracture du 5e métatarse et rupture du ligament de la cheville droite. Opéré, Neymar avait manqué trois mois de compétition, dont le huitième de finale retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid.

Neymar a la poisse à cette période de l’année