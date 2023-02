Clash dans le vestiaire du PSG, Neymar explose

Pierrick Levallet

Mécontent du visage affiché par le PSG face à l'AS Monaco dimanche dernier, Luis Campos n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule dans le vestiaire. Sauf que son intervention n'aurait pas été très bien reçue par Neymar et Marquinhos, qui l'ont fait savoir. La star de 31 ans n'en serait d'ailleurs pas restée là.

Si le PSG vient de remporter son premier succès depuis le 8 février dernier face au LOSC ce dimanche (4-3), le calme n’est pas encore réellement revenu au sein du vestiaire. La débâcle contre l’AS Monaco a laissé des traces dans le vestiaire. Le coup de gueule de Luis Campos résonne d’ailleurs encore.

Campos a poussé un coup de gueule dans le vestiaire

À la mi-temps de la rencontre face à l’AS Monaco, Luis Campos a rejoint Christophe Galtier dans le vestiaire pour dire ce qu’il avait sur le coeur. Le conseiller football a poussé un énorme coup de gueule, et cela n’aurait pas plu à Neymar et Marquinhos. Le ton serait rapidement monté entre les trois hommes, et la star de 31 ans n’en serait pas restée là.

Neymar a répliqué, la tension monte dans le vestiaire