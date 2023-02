«C’est extrêmement grave», un nouveau scandale frappe le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a dépassé ses prérogatives. Face au LOSC ce dimanche (victoire 4-3 du PSG), le Portugais n'a pas hésité à se rendre dans la zone technique de Christophe Galtier pour prodiguer des conseils aux joueurs. Une situation grave et ubuesque pour de nombreux observateurs et journalistes.

Plongé dans une crise sportive importante, le PSG s'est donné un bol d'air en battant le LOSC ce dimanche. Au coup de sifflet final, Luis Campos a laissé exploser sa rage. Lui qui, quelques minutes plus tôt, avait décidé de quitter la tribune présidentielle pour se rendre aux abords de la pelouse. Présent aux côtés de Christophe Galtier, le responsable du PSG n'a pas hésité à prodiguer des conseils aux joueurs. Consultant pour RMC, Stéphane Guy n'en croit pas ses yeux.

« Cette situation est ubuesque »

« Luis Campos se couche en étant persuadé d'avoir une incidence sur le résultat. Cette situation est ubuesque. Il n'y a jamais d'éléments extérieurs au bord du terrain. Le moment du match n'appartient qu'aux joueurs, entraîneurs et arbitres, c'est tout. Personne d'autre ne doit interférer. Je trouve ça extrêmement grave. Et puis ce que ce n'est pas la première fois, il est grand temps que la LFP statue sur ce point là » a-t-il confié sur RMC. Mais la commission de discipline de la LFP ne devrait pas saisir de l'affaire étant donné que Luis Campos n'a enfreint aucune règle. Mais pour Grégory Schneider, le problème est plus profond au PSG.

« C’est un club où plus personne fait ce qu’il doit faire »