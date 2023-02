Un scandale éclate au PSG, un clash inévitable ?

La rédaction

Arrivés cet été au PSG, Luis Campos est en contact régulier avec Christophe Galtier pour faire avancer le projet parisien. Mais alors que le club a été ébranlé, ces derniers jours, par une série de trois défaites consécutives, quelques différends commencent à apparaître, notamment au sujet des joueurs utilisés cette saison.

Le PSG a eu chaud ce dimanche. Mené au score par le LOSC, le club de la capitale à arracher les trois points grâce notamment, à Lionel Messi (4-3). Mais le comportement étrange de Luis Campos a, presque, éclipsé le résultat de la rencontre. Voyant son équipe à la peine, Luis Campos a quitté les tribunes pour se rendre dans la zone technique de Christophe Galtier. Sur les nerfs, le conseiller sportif du PSG s'est efforcé d'haranguer ses joueurs, et s'est aussi permis de donner quelques consignes. Une attitude, qui aurait interrogé Christophe Galtier, même si, face aux médias, il a essayé de dédramatiser la situation.

Galtier calme le jeu

« Ce n'est pas de l'ingérence. A Monaco il n'y a pas eu d'ingérence. Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. A Monaco il n'y a pas du tout eu de l'ingérence. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant lui (dans la zone technique) donc je ne vois pas derrière. Évidemment qu'il y a des images qui circulent. Mais Luis est un passionné, un compétiteur. Et ça dénote une grande envie de réussir de manière collective » a-t-il confié.

Des premières tensions entre Galtier et Campos ?