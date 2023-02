Un scandale est dénoncé, le PSG peut souffler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le comportement de Luis Campos lors de la victoire du PSG contre le LOSC (4-3) a été vivement critiqué et dénoncé, le conseiller sportif du club de la capitale était visiblement dans son bon droit en se rendant sur la pelouse du Parc des Princes. Il ne risquerait donc aucune sanction.

Depuis le début de l'année, le PSG traverse une période de crise. Invaincu durant la première partie de saison, le club de la capitale a déjà chuté à 5 reprises en 2023. Par conséquent, dimanche face au LOSC, les Parisiens n'avaient pas le droit à l'erreur. Un match très tendu d'autant plus que les Lillois, rapidement menés 2 à 0 ont finalement repris l'avantage. Une situation qui a provoqué la colère de Luis Campos qui a quitté les tribunes pour descendre près du banc de touche, juste derrière Christophe Galtier. Très agité, le Portugais a multiplié les signes d’agacement et les critiques envers l’arbitrage, avant d'exulté sur le but de Lionel Messi juste en face du délégué de la rencontre. Un comportement qui a été vivement critiqué. « C’est un scandale », a même dénoncé Olivier Dacourt, sur le plateau du Canal Football Club.

Une lourde accusation tombe, le PSG peut craindre le pire https://t.co/4I1fPqJrxW pic.twitter.com/pU4SPYYng3 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Campos autorisé à être sur la pelouse ?

Mais concrètement, Luis Campos risque-t-il d'être sanctionné pour être allé en bord de terrain ? D'après l'article 552.1 du règlement de la LFP, cité par RMC Sport , la réponse est non : « Les listes nominatives (nom, prénom, qualité) des personnes sur le banc de touche ainsi que des dirigeants des clubs visité et visiteur doivent être soumises à l'approbation des services de la LFP qui les communiqueront au Délégué Principal de la rencontre après les avoir validées. Ces personnes devront toutes être accréditées ».

L'arbitre n'a pas fait de rapport