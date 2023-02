Du jamais vu au PSG, il dégoupille et dénonce un «scandale»

Axel Cornic

Les images de Luis Campos au bord du terrain ce dimanche, lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur le LOSC (4-3), font énormément parler. Pour Olivier Dacourt, chroniqueur sur Canal +, le Portugais a dépassé ses fonctions et a marché sur les plates-bandes de son entraineur Christophe Galtier.

Le PSG a retrouvé la victoire, mais à quel prix ? Face au LOSC, le club de la capitale a en effet perdu Neymar, qui pourrait bien rater le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le 8 mars prochain. Mais ce n’est pas cette image qui a fait le tour des réseaux...

«Il a de la personnalité», Mbappé est amoureux de ce phénomène du PSG https://t.co/xcBxLkJWuJ pic.twitter.com/dwzJpTEHE4 — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

L’incroyable craquage de Campos

C’est en effet Luis Campos qui a fait réagir ce dimanche, avec un comportement assez inhabituel. Normalement assez discret, le Portugais est descendu sur le terrain lors de la rencontre face au LOSC et a même empiété sur la zone technique de Christophe Galtier. Il s’est permis également de donner des consignes aux joueurs sur le terrain, tout comme le ferais un entraineur.

« Pourquoi ça n’arrive jamais dans un grand club ? »