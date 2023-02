Fragilisé au PSG, il tape du poing sur la table

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a retrouvé la victoire ce dimanche face au LOSC (4-3), mais la crise est loin d’être terminée. Les images de Luis Campos, qui est allé au bord du terrain, ont énormément fait parler alors que certains parlent déjà d’un échec inévitable du nouveau projet parisien. Forcément, Christophe Galtier n’a pas pu échapper aux questions à ce sujet.

D’habitude assez discret, Luis Campos a surpris pas mal de monde ce dimanche, lors de la rencontre entre le PSG et le LOSC. Le dirigeant portugais s’est en effet affiché au bord du terrain et certains pensent même qu’il est allé un peu trop loin, marchant sur les plates-bandes de Christophe Galtier.

En plein chaos, le PSG reçoit une improbable proposition https://t.co/jW5r7JIy3p pic.twitter.com/H6vSdzynzK — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout »

Lors de la conférence de presse d’après-match, le coach du PSG a évidemment été questionné sur le comportement de Luis Campos. « Ce n'est pas de l'ingérence » a assuré Galtier. « A Monaco il n'y a pas eu d'ingérence. Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. A Monaco il n'y a pas du tout eu de l'ingérence. Il y a eu de la colère, mais pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant lui (dans la zone technique) donc je ne vois pas derrière ».

« Luis fait partie de l'encadrement technique et sportif, ça ne me pose aucun problème »