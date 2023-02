Il explose en plein match, scène hallucinante au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Scène étrange au Parc des Princes ce dimanche. Alors que son équipe était menée au score par une solide équipe lilloise, Luis Campos est descendu de la tribune présidentielle pour s'installer aux côtés de Christophe Galtier. Déchaîné, il s'en est pris aux arbitres, mais n'a pas aussi hésité à prodiguer des conseils aux joueurs.

Le PSG est passé proche de la catastrophe ce dimanche. Alors qu'il menait largement au score (2-0), le club parisien s'est fait rejoindre par le LOSC et même dépassé à un moment donné. Après le troisième but inscrit par Jonathan Bamba à la 69ème minute, Luis Campos a craqué et a quitté la tribune présidentielle pour se rendre aux abords du terrain.

Luis Campos en bord pelouse pour donner des consignes aux joueurs parisiens. #PSGLOSC pic.twitter.com/91ZKIFOzQf — Actu Foot (@ActuFoot_) February 19, 2023

Campos incontrôlable sur le bord de la pelouse

Positionné aux côtés de Christophe Galtier, le conseiller sportif du PSG s'en est pris aux arbitres, qui ont sifflé un penalty à la 58ème minute après un léger tirage de maillot de Marco Verratti. Luis Campos n'a pas non plus hésité à prodiguer des conseils aux joueurs, prenant ainsi la place de Christophe Galtier pendant un court instant.

Campos explose après le but de Messi

Enervé, agacé, Luis Campos a laissé exploser sa rage après le quatrième but inscrit par Lionel Messi, dans les ultimes instants du temps additionnel (victoire 4-3). Sous pression depuis plusieurs jours, Christophe Galtier a également quitté sa zone pour aller célébrer ce but avec les joueurs parisiens. Comme une délivrance.