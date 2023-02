Le vestiaire du PSG jubile, l'OM peut trembler

Amadou Diawara

Absent face à l'OM en Coupe de France, Presnel Kimpembe a manqué défensivement au PSG. De retour de blessure, l'un des vice-capitaines de Christophe Galtier ferait le maximum pour être disposé à être titularisé dès ce dimanche face au LOSC, soit à une semaine d'un nouveau choc à Marseille. En attendant ce deuxième Classique du mois, le vestiaire du PSG est ravi de retrouver Presnel Kimpembe.

Alors que sa dernière titularisation remonte au 29 octobre, Presnel Kimpembe manque terriblement au PSG depuis le début de l'année. Privé de l'un de ses vice-capitaines, qui était blessé depuis plusieurs mois, le club de la capitale a totalement manqué sa reprise post-Coupe du Monde, ayant essuyé ses cinq premières défaites de la saison en 2023.

Presnel Kimpembe travaille dur pour être disponible

De retour depuis samedi dernier et le revers face à l'AS Monaco (1-3), Presnel Kimpembe était absent face à l'OM le mercredi 8 février. Et le PSG, fébrile défensivement sans le roc français, s'est fait surprendre par la bande à Alexis Sanchez (2-1). Mais heureusement pour Christophe Galtier, Presnel Kimpembe devrait être apte à débuter la prochaine rencontre face à l'OM le dimanche 26 février.

Le vestiaire du PSG jubile depuis le retour de Kimpembe