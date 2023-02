PSG : Il promet un énorme duel à Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG affrontera le LOSC ce dimanche et tentera de relever la tête après trois défaites consécutives. Le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé, entré en jeu quelques jours plus tôt face au Bayern. L'attaquant parisien effraie les défenses et un jeune Lillois entend bien le stopper.

L'heure est venue pour le PSG d'éteindre l'incendie. Le club francilien aura une première cartouche pour mettre fin à la crise ce dimanche face à Lille. Remis plus tôt que prévu de sa blessure, Kylian Mbappé devrait être là et ses futurs adversaires ne pensent qu'à lui. A commencer par Bafodé Diakité, le défenseur le plus utilisé par l'entraineur de LOSC, Paulo Fonseca, cette saison. Il s'est d'ailleurs livré sur son futur duel avec Mbappé dans les colonnes du Parisien .

PSG : Kylian Mbappé reçoit une déclaration https://t.co/3PMEFIARNQ pic.twitter.com/92HwvXRKlU — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

«Cela fait toujours quelque chose d’affronter un tel joueur»

« Comment je me suis préparé ? Je m’entraîne comme d’habitude. Il va falloir rester focus et donner le maximum. Cela fait toujours quelque chose d’affronter un tel joueur », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«On sait de quoi il est capable»