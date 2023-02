«Il n’y avait pas d’autre joueur» : il encense Mbappé… et détruit l’équipe de France !

La rédaction

La finale de la dernière Coupe du monde entre l’Argentine et la France restera comme l’un des plus beaux matchs de la compétition. Le scénario rocambolesque de la rencontre a marqué tous les téléspectateurs, mais également les joueurs eux-mêmes. C’est le cas d’Angel Di Maria, qui a notamment fait l’éloge de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé aura définitivement marqué les esprits au Qatar lors de la dernière Coupe du monde. Le joueur du PSG a fini meilleur buteur, et a surtout époustouflé le dernier match de la compétition de son talent, en devenant seulement le deuxième joueur de l’histoire à inscrire un triplé lors de la finale d’un mondial. Son ancien partenaire à Paris Angel Di Maria, a d’ailleurs été bluffé par la performance du prodige de Bondy. Le joueur qui évolue désormais à la Juventus de Turin, s’est exprimé sur la performance du Français dans un entretien accordé à la chaîne ESPN .

Di Maria admiratif devant Mbappé

L’Argentin est désormais champion du monde, et a également été buteur lors de la finale. El Fideo connait bien Kylian Mbappé avec qui il a évolué au PSG de 2017 à 2022, et selon lui, l'attaquant parisien a clairement été le joueur le plus impressionnant de l’équipe de France : « Le meilleur joueur non-argentin de la Coupe du monde a été Kylian Mbappé, pour le nombre de buts qu'il a marqués. Sans lui, la France n'avait pas d'autre joueur, à cause des blessures » .

« Il a fait la différence », Di Maria reconnait la performance hors norme de Kylian Mbappé