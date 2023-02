Le PSG l’a humilié, il veut sa revanche

La rédaction

Le PSG accueille ce samedi au Parc des Princes le LOSC dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. À Lille, les Parisiens l’avaient emporté 7-1, soit la plus grosse victoire des hommes de Christophe Galtier sur la saison. Mais c’est un PSG en méforme qui accueille les Lillois, dont leur défenseur emblématique José Fonte semble très revanchard.

Le LOSC aura à cœur de faire beaucoup mieux qu’au match aller contre le PSG ce samedi. Les hommes de Paulo Fonseca se trouvent dans une situation bien différente du début de saison, ce qui est également le cas du PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur lillois José Fonte a annoncé la couleur pour ce match très attendu des deux côtés.

« Beaucoup de choses ont changé », José Fonte prévient le PSG

José Fonte déclare : « En août on n'a pas fait une bonne performance, beaucoup de choses ont changé, c'est clair qu'on a l'envie de faire beaucoup mieux. L'envie de prendre des points, de se battre et de faire une perf' exceptionnelle car c'est seulement comme ça que tu peux gagner contre le PSG. Il y a de l'histoire entre nous. Elle montre que contre Lille, le PSG donne toujours un peu plus » .

« On veut que ce soit un match chaud » estime José Fonte