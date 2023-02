Zidane - PSG : «J’ai cette liberté, je profite»

La rédaction

Libre depuis deux ans et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est en attente d'un nouveau challenge. Lui qui ambitionnait de reprendre l'équipe de France après la Coupe du Monde et le départ de Didier Deschamps va devoir encore ronger son frein jusqu'en 2026 avant de pouvoir prendre ce poste. En attendant, il est libre de faire ce qu'il veut, comme devenir ambassadeur de l'écurie de F1 Alpine, et cela lui va.

Zinédine Zidane fait toujours parti du rêve de l'émir du Qatar pour entraîner le PSG. Les récents résultats de Christophe Galtier, notamment sur la scène européenne donnent encore plus de poids à cette candidature. Mais pour le moment, Zinédine Zidane vit une vie simple, où faire ce qu'il veut, quand il veut lui plait.

« J'ai envie de m'occuper »

Dans une interview accordée au Figaro , en marge de sa présence au dévoilement de la nouvelle Alpine pour la saison 2023 de Formule 1, Zinédine Zidane se justifie : « Je fais des choses et cela m'amuse. J'ai envie de m'occuper. Il y a d'un côté le travail, mais aussi tout ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent : des envies personnelles mais aussi ma famille. »

Neymar dérape, le vestiaire du PSG va réagir https://t.co/UmHP1KepMv pic.twitter.com/jz33vSo8R4 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« J'ai cette liberté-là »