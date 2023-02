Neymar dérape, le vestiaire du PSG va réagir

La rédaction

Le cas Neymar suscite, depuis son arrivée au PSG en 2017, de nombreuses polémiques. Les plus récentes sont celles concernant son accrochage virulent avec Luis Campos, mais surtout ses sorties nocturnes pour disputer un tournoi de poker le lendemain de la défaite face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des Champions et son escapade dans un fast-food. Alors que les joueurs du PSG sont de retour à l'entraînement ce vendredi, cette polémique va forcément faire parler.

C'est un retour à l'entraînement sur fond de polémique dont se serait bien passé Neymar Jr. La star brésilienne va être au centre de toutes les discussions ce vendredi. Une reprise particulière pour le PSG, pas vraiment idéale avant d'essayer de retourner la situation en remportant -enfin- un match, face à Lille, dimanche à 13h.

« Chacun doit bien manger et bien dormir »

Ce n'est pas faute de la part de Kylian Mbappé d'avoir mis en garde ses coéquipiers. Après la défaite du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) mardi, le champion du monde 2018 avait prononcé, au micro de Canal + : « u n espoir pour le match retour ? Oui, bien sûr. Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifie r. »

Des sorties nocturnes qui vont faire jaser