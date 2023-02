«Neymar urine sur le PSG»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Passé au travers de son match mardi soir contre le Bayern Munich, Neymar fait déjà parler de lui. Alors qu’il a participé à un tournoi de poker et a été vu dans un fast-food, l’attaquant du PSG est au cœur des critiques. Jérôme Rothen n’a pas caché son agacement sur cette nouvelle polémique.

Mardi soir, le PSG s’est incliné pour la troisième fois de suite. Après l’OM et l’AS Monaco, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le club de la capitale en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Si l’entrée de Kylian Mbappé a apporté un vent de fraîcheur au PSG, Neymar est passé à côté de son match.

Neymar fait jaser

Mais au-delà de cette performance décevante, l’attaquant du PSG a surtout agacé pour son comportement d’après match. Le Brésilien a participé à un tournoi de poker et a été photographié dans un fast-food. Ce qui fait écho aux propos de Kylian Mbappé qui avait demandé à ses coéquipiers de « bien manger et bien dormir ». Jérome Rothen, lui, est agacé par Neymar.

«Je pense qu’il est bête»