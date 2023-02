«Cirque PSG» : Neymar file au McDo, il craque complètement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich, Neymar fait encore parler de lui pour son hygiène de vie. Le Brésilien a été aperçu à un tournoi de poker avant d’enchaîner par une virée dans un fast-food de la capitale. De quoi faire vriller Daniel Riolo, journaliste à RMC, qui dénonce le « cirque PSG ».

Neymar a visiblement du mal à rester dans l’ombre. Alors que le PSG s’est incliné mardi sur la pelouse du Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Neymar est apparu au lendemain de cette défaite autour d’une table de l’European Poker Tour de Paris. Une parenthèse poker qui a duré, puisque le numéro 10 du PSG est resté jusque tard au Hyatt Regency . « Il est retourné jouer le 10.000 euros ce soir , a révélé Daniel Riolo sur RMC. Je pensais qu’il y était allé pour le sponsor (ce mercredi après-midi, ndlr). Il est sorti et, en fait, il est revenu. Il est retourné à un gros tournoi ce soir, un 10.000 euros l’entrée. »

Quand Neymar file au McDo après la sortie de Mbappé

Une sortie qui risque encore de faire grincer des dents du côté du PSG, surtout après la déclaration de Kylian Mbappé, invitant ses coéquipiers à prendre soin d’eux en vue du match retour en Bavière dans trois semaines : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, a-t-il souligné. Que chacun mange bien, dorme bien. » Un conseil que n’a pas vraiment suivi Neymar, aperçu dans un McDonald’s parisien en marge de sa soirée poker.



Neymar a été aperçu dans un restaurant McDonald's après avoir participé à un tournoi de poker hier soir. 🍔



(IG : guipitta_) pic.twitter.com/Zvvdk5UEZa — Footballogue (@Footballogue) February 16, 2023

« Le cirque PSG en tournée mondiale… »