«Neymar, j’en peux plus», il craque pour le PSG

Où est passé Neymar Jr ? Celui de Santos, nominé plusieurs fois αu prix Puskas pour ses buts incroyables ? Celui du Barça, prêt à changer le cours d'un match à lui tout seul ? Celui du PSG, à ses débuts, qui marchait sur l'eau ? Depuis, Neymar fait plus souvent parler de lui du côté extrasportif. Et ça déplait à un ancien champion du monde.

Neymar est très souvent critiqué mais pour autant, son début de saison est remarquable puisqu'il est déjà à 12 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Sans doute que la Coupe du Monde, décevante (élimination en quart de finale face à la Croatie) lui a mis un coup au moral. Depuis, Neymar enchaîne les matchs quelconques avec le PSG et agace.

« Chacun doit bien manger, bien dormir... »

Après la défaite du PSG (0-1) lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait réagit au micro de Canal + . Parlant de sa blessure et de ce qu'il faudra faire pour le PSG pour espérer battre le Bayern Munich lors du match retour le 8 mars prochain, le natif de Bondy avait alors lancé une phrase, qui paraissait anodine : « Un espoir pour le match retour ? Oui, bien sûr. Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. » Mais quand on connait les déboires de Neymar pour les fêtes nocturnes, en plus des plaintes de son voisinage de Bougival pour des soirées incessantes, cette phrase n'a d'un coup plus rien d'anodin.

« Neymar j'en peux plus »