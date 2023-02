Neymar - Mbappé : Lequel doit quitter le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année, Lionel Messi et Neymar ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et enchaînent les prestations quelconques, surtout en l'absence de Kylian Mbappé. Par conséquent, la question de leur avenir se pose en vue de la saison prochaine, surtout concernant La Pulga dont le contrat s'achève en juin prochain. Mais que doit faire le PSG avec ses deux stars ?

Après une première partie de saison très aboutie, Neymar et Lionel Messi semblaient enfin à leur meilleur niveau sous la tunique du PSG. Mais depuis le retour de la Coupe du monde, rien ne va plus. Les deux stars n'ont pas digéré leur Mondial où ils ont connu des fortunes très diverses. Et cela se ressent sur le terrain avec des prestations au mieux quelconque en 2023, démontrant que Kylian Mbappé est bien le leader incontesté du PSG. A tel point que l'avenir des Sud-Américains est désormais plus qu'incertain. Mais lequel doit partir ?

Chelsea se place pour Neymar

Comme l'été dernier, le Qatar semble bien décidé à se séparer de Neymar. Selon les informations du Parisien , Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, aurait rencontré Nasser Al-Khelaïfi ces derniers jours et les deux hommes auraient évoqué la situation de du Brésilien dont le transfert semble envisageable puisque les B l ues seraient armés pour boucler cette opération alors que le contrat du numéro 10 du PSG s'achève en juin 2027.

Des doutes pour la prolongation de Messi ?