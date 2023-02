Mercato - PSG : Il vend la mèche pour son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain, Sergio Ramos a évoqué son avenir mardi soir après la défaite contre le Bayern Munich. Et le défenseur espagnol a affiché un discours pour le moins énigmatique, qui pourrait laisser présager un départ libre en fin de saison.

« On verra bien »

Interrogé par RMC Sport mardi soir après la rencontre, Sergio Ramos a d’ailleurs lui-même jeté un froid sur son avenir au PSG : « Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été », a lâché l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid.

Un discours qui en dit long

En clair, Sergio Ramos semble déjà résigné dans son discours. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, le PSG aurait de sérieux doutes sur son cas, d’autant que Milan Skriniar viendra renforcer le secteur défensif lors du prochain mercato estival, et que Marquinhos et Presnel Kimpembe semble bien partis pour prolonger. Affaire à suivre…