Mercato : Une star du PSG confirme les doutes pour son avenir

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG qui n’a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait, Sergio Ramos a fait le point sur sa situation personnelle après la défaite contre le Bayern Munich. Et le défenseur espagnole a confirmé les doutes au sujet de son futur dans les rangs du PSG.

Au même titre que Lionel Messi, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat en fin de saison au PSG. L’emblématique défenseur espagnol de 36 ans, qui compose déjà avec la concurrence de Marquinhos et Presnel Kimpembe cette saison, verra en plus débarquer Milan Skriniar (Inter Milan) lors du prochain mercato estival, ce qui incite donc le PSG à se poser des questions.

Le PSG hésite pour Ramos

Comme l’a récemment annoncé RMC Sport, le PSG s’interroge sur le cas Sergio Ramos et hésite sérieusement à prolonger le contrat de l’ancien joueur du Real Madrid en raison de son état de forme jugé irrégulier et de ses blessures.

« On verra bien »