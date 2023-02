Le PSG agit en secret, un pacte a été conclu avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mariage entre le Real Madrid et Kylian Mbappé est annoncé depuis plusieurs années. Le club espagnol pensait trouver un accord avec le joueur l'année dernière, mais ce dernier a étiré son bail avec le PSG. Mais au cours des négociations, les dirigeants parisiens auraient passé un pacte avec la star tricolore.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a énormément fait parler de lui en raison de sa condition physique et de sa possible participation au match de Ligue des champions. Mais en Espagne, le star du PSG continue a faire les gros titres en raison de son avenir. La presse ibérique continue d'entretenir les rumeurs sur une possible arrivée au Real Madrid.

PSG : Mbappé se prend un avertissement https://t.co/OTjVPFmo9g pic.twitter.com/zJIQvger96 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Le PSG a passé un pacte avec Mbappé

Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid garderait un œil sur Kylian Mbappé, qui pourrait quitter le PSG cet été, mais à une seule condition. Le club de la capitale pourrait le laisser partir en cas de victoire en Ligue des champions cette année.

Un transfert historique en préparation ?

Kylian Mbappé pourrait, alors, quitter le PSG comme un roi. Mais pas à n'importe quel prix. Selon le média espagnol, le club parisien valoriserait Mbappé à 150M€, ce qui serait la plus grosse vente de son histoire. Affaire à suivre...