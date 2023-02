Rechute pour Mbappé, le pire est redouté

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contre toute attente, Kylian Mbappé pourrait apparaître sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une surprise totale puisque le forfait de l’international français semblait acté, mais le risque de rechute est important, et cela fait peur à certains observateurs.

Kylian Mbappé est en passe de réaliser une prouesse. Alors que son forfait semblait acté, l’international français figure bien dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern Munich à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. La question est désormais de savoir si le Bondynois apparaîtra sur la pelouse du Parc des Princes, et si oui, avec quel temps de jeu ? Mbappé espère forcément pointer le bout de son nez, mais gare à la rechute.

Le risque de rechute existe

Si Kylian Mbappé a récupéré bien plus rapidement que prévu, le risque de rechute est réel, et celle-ci pourrait avoir de grosses conséquences à trois semaines du match retour à Munich si Mbappé venait à nouveau à se blesser. Un scénario que craint Alain Roche.

« Mon appréhension c’est qu’il se pète »

« Ce n’est pas la même chose d’avoir Kylian Mbappé qu’un autre joueur sur le terrain. Est-ce qu’il y a un risque à le faire jouer de suite ? Il n’y a que le médecin et Kylian qui le savent. Mon appréhension c’est qu’il se pète et que tu le perdes pour la suite et notamment le match retour », redoute Alain Roche dans Le Parisien . Christophe Galtier prendra-t-il alors le risque d’utiliser Kylian Mbappé ?

« C’est une menace supplémentaire pour le Bayern »