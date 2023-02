Kylian Mbappé met la pression sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé débutera-t-il la rencontre face au Bayern Munich ? Le joueur souhaite démarrer le huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi, mais Christophe Galtier pourrait ne pas l'entendre de cette oreille. Ce mardi matin, le joueur devrait passer des tests physiques. A l'issue des résultats, l'entraîneur du PSG prendra une décision

Le miracle est possible pour Kylian Mbappé. Touché à la cuisse le 1er février dernier face à Montpellier, l'international français a fait son retour à l'entraînement ces dernières heures et figure dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour affronter le Bayern Munich ce mardi soir. Mais quel sera son rôle ?

Galtier hésite encore

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier n'avait pas encore tranché ce lundi soir. « Est-ce qu’il sera là pour faire peur au Bayern Munich ? Non, car ce sera pour jouer. Combien de temps ? Je ne le sais pas. Il ne fera pas acte de présence, cela est sûr » avait déclaré l'entraîneur du PSG.

Mbappé veut démarrer, le PSG se montre prudent